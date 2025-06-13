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Кто не может выйти на работу раньше отпуска в Татарстане

Кому запрещено возвращаться на работу раньше ср...

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Законодательство гарантирует работникам право на оплачиваемый отпуск, который в Татарстане обычно длится 28 дней в год. Однако в некоторых случаях работодатель может потребовать возвращения сотрудника из отпуска по производственной необходимости.

Есть три категории работников, которые не могут быть отозваны из отпуска, даже если они согласны выйти на работу раньше. Нарушение этой нормы может повлечь за собой штрафы для работодателей в Татарстане.

Сотрудников из следующих категорий нельзя отзывать из отпуска:

  • беременные женщины;

  • несовершеннолетние работники;

  • сотрудники, работающие в условиях вредных производств.

Источник: tatar-inform.ru

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