Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Жители ряда регионов России минувшей ночью любовались настоящим полярным сиянием с красным, кровавым оттенком. Подобная картина была в Перми, Калининграде, Новосибирске, Татарстане, Краснодарском крае, в Крыму и ряде других регионов.

По словам ученых, явление связано с мощной магнитной бурей, которая случилась вчера, 5 ноября, ближе к вечеру.

Как пишет "Ъ", сила бури достигла G3, что указывает на сильное воздействие.