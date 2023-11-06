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Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Фото: социальные сети

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Жители ряда регионов России минувшей ночью любовались настоящим полярным сиянием с красным, кровавым оттенком. Подобная картина была в Перми, Калининграде, Новосибирске, Татарстане, Краснодарском крае, в Крыму и ряде других регионов.

По словам ученых, явление связано с мощной магнитной бурей, которая случилась вчера, 5 ноября, ближе к вечеру.
Как пишет "Ъ", сила бури достигла G3, что указывает на сильное воздействие.

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