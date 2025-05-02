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КПРФ выдвинет на выборы главы Татарстана статиста

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Коммунистическая партия намерена участвовать в выборах главы Татарстана, чтобы обеспечить конкуренцию и предложить избирателям идеологическую альтернативу. Об этом сообщил первый зампред КПРФ и депутат Госдумы Юрий Афонин в интервью изданию БИЗНЕС Online.

По словам политика, несмотря на уважение к действующему главе республики, избиратель должен иметь выбор. Афонин подчеркнул, что в стране, кроме КПРФ, фактически нет другой оппозиционной силы: «Если не будет коммунистов — никто этого и не заметит, но тогда выборы будут лишены настоящей конкуренции».

Он также отметил, что для КПРФ участие в выборах — это возможность рассказать о своей программе перед выборами в Госдуму в 2026 году. «Даже если победить сложно, важно продвигать идеи, использовать доступ к СМИ и работать с людьми», — добавил Афонин.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» не планирует участвовать в выборах главы Татарстана. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Выборы пройдут 14 сентября. В этот день также изберут 7 663 депутата местных советов и одного депутата Госсовета РТ. В феврале действующего главу республики Рустама Минниханова попросили вновь выдвинуть свою кандидатуру.

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