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Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка

В Московском зоопарке появился новый работник —...

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В Московском зоопарке появился новый работник — кот.

В мае сотрудники зоопарка нашли черного котенка в вольере для волков. Хозяева смелого малыша не вышли на связь, и зоопарк решил оставить его у себя. Здесь котенок успел завести дружбу со всеми сотрудниками и получил имя Симба.

Однако вскоре Симбе не позволили оставаться просто любимцем публики — его официально приняли на работу в отдел внешних коммуникаций зоопарка. Теперь кот отвечает за общение с посетителями. В подтверждение своей должности ему даже выдали специальный котопропуск с его фотографией.

Судя по амбициям Симбы, он вполне может быть потомком кота Сергея из Зеленоградска.

Кот стал символом дружелюбия и открытости зоопарка, а его необычная роль в отделе внешних коммуникаций привлекла внимание СМИ. Симба принял участие в социальных сетях, где его личный блог начал быстро набирать популярность.

Подписчики следят за его приключениями, получая советы по заботе о домашних животных и прочие занимательные факты о мире фауны.

Пока Симба наслаждается своей новой карьерой, зоопарк надеется, что его образ поможет изменить восприятие животных как простых "экспонатов" и напомнить о важности охраны природы. Неподражаемая харизма и смелость Симбы вдохновляют на новые идеи, формируя новое направление в зоопарковой культуре.

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