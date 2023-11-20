Компанию из Буинска оштрафовали на 900 тысяч за крупную свалку щебня

Более 917 тысяч рублей штрафа назначили фирме "Орхидея Плюс" из Буинского района за вред, который компания нанесла экологии.

В Минэкологии РТ пояснили, что компания допустила свалку щебня на 1,4 тысячи квадратных метров площади. Нашли ее инспекторы ведомства.

Компанию предупредили о нарушении и выписали штраф, но добровольно платить его фирма не захотела. Тогда пришлось обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Татарстана. Судьи удовлетворили требования Минэкологии.

Взыскивать штраф пришлось приставам. В принудительном порядке деньги взыскали.