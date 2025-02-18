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Компания «Татфлот» выплатила работникам более 17 миллионов рублей долга

Выплаты на общую сумму 17 миллионов рублей полу...

Екатерина Елисеева

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АО «Судоходная компания „Татфлот“» полностью погасило задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Решение проблемы стало возможным благодаря совместной работе министерства, органов госуправления, местных властей и других ведомств.

Выплаты на общую сумму 17 миллионов рублей получили 266 работников предприятия в Казани. Вопрос урегулирования задолженности рассматривался в рамках Республиканской межведомственной комиссии, занимающейся вопросами уровня жизни, трудовых отношений и привлечения иностранных специалистов, а также на Координационном совете при Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минтруда Татарстана отметили, что продолжают следить за выполнением обязательств работодателей перед работниками, обеспечивая контроль за своевременной и полной выплатой заработной платы.

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