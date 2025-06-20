Компания Eidos разрабатывает манекены для обучения медиков в Казани

В Казани внедряются инновационные технологии, направленные на улучшение качества медицинской помощи. На базе Казанского медицинского колледжа появился робот-пациент, на котором студенты могут отрабатывать навыки медицинских манипуляций. Робот имитирует жизненные показатели человека, такие как артериальное давление, пульс, а также моргает и реагирует на свет.

Кроме робота-симулятора, студенты используют тренажеры для практики установки катетеров, взятия крови и введения инъекций. При этом манекены оснащены системой, позволяющей использовать настоящую кровь, что делает обучение более реалистичным.

Компания Eidos, которая разрабатывает такие манекены, поставляет свои продукты в 60 стран мира. Стоимость роботов варьируется от 10 миллионов рублей за высокотехнологичные модели до более дешевых упрощенных вариантов, подходящих для учебных заведений с ограниченным бюджетом.

В учебном процессе также активно применяются очки виртуальной реальности для развития клинического мышления у студентов, что помогает избежать ошибок при работе с реальными пациентами.

Тем временем в реанимационных отделениях применяются устройства для механической сердечно-легочной реанимации (СРЛ), что значительно повышает выживаемость пациентов. Эти технологии помогают врачам уменьшить физическую нагрузку и повысить эффективность процедур.

Несмотря на внедрение высокотехнологичных решений, количество жалоб на медицинские услуги в Татарстане увеличилось. С начала года было зафиксировано 800 обращений, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом.

Источник: Вечерняя Казань