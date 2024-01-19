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· Артем Акчурин

Коммунальные службы в Казани не справляются с непогодой

Коммунальные службы в Казани не справляются с непогодой

Артем Акчурин

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Жители Аметьево почти оказались в заточении. Из-за снегопада местные не могут пройти к метро. Как рассказывают очевидцы, с такими трудностями они сталкиваются каждый день.

«Жители ЖК на Аметьево могут дойти до метро только по лестнице. Но в зимний период за ней никто не следит. Вся лестница покрыта льдом и её не посыпают. Сейчас в городе сильная метель, проход полностью замело. Как мамы с детьми, колясками, бабушки должны ходить к остановкам и метро. Почему о них никто не думает?», — рассказывает местная жительница Алина.

«Каждый день я вижу, как кто-то падает на этой лестнице, так как она очень скользкая, и её не посыпают. На моих глазах там неоднократно падали дети, бабушки, женщины», — сообщает местная жительница Софья.

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