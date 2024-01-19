Коммунальные службы в Казани не справляются с непогодой

Жители Аметьево почти оказались в заточении. Из-за снегопада местные не могут пройти к метро. Как рассказывают очевидцы, с такими трудностями они сталкиваются каждый день.



«Жители ЖК на Аметьево могут дойти до метро только по лестнице. Но в зимний период за ней никто не следит. Вся лестница покрыта льдом и её не посыпают. Сейчас в городе сильная метель, проход полностью замело. Как мамы с детьми, колясками, бабушки должны ходить к остановкам и метро. Почему о них никто не думает?», — рассказывает местная жительница Алина.

