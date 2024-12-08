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Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоено звание майора

Выпускнику Казанского танкового училища, команд...

«Татар-информ»

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Выпускнику Казанского танкового училища, командиру танкового батальона «Казань», досрочно присвоено звание майора. Решение было принято Министерством обороны Российской Федерации.

Ольга Павлова, член Общественной палаты Российской Федерации от Республики Татарстан, поздравила героя специальной военной операции, награждённого тремя орденами «Мужества». Она выразила своё восхищение мужеством и отвагой молодых людей, которые защищают свою страну в это непростое время.

Член Общественной палаты от Татарстана подчеркнула, что награда, полученная героем, символична, поскольку её получают потомки тех, кто победил в Великой Отечественной войне, юбилей которой будет отмечаться в следующем году, пишет «Татар-информа».

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