Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

В Казани стартовали прения сторон по делу бывшего главы медкомиссии Алексеевской ЦРБ Музипа Фаттахова, обвиняемого в халатности.

По версии следствия, Фаттахов выдал справку казанцу для получения водительских прав. В марте 2023 года этот человек, находясь за рулем иномарки, сбил 6-летнего ребенка на детской площадке. Установлено, что в момент происшествия водитель находился в состоянии, которое не позволяло ему адекватно реагировать на ситуацию.

Государственный обвинитель Дмитрий Зайцев заявил, что обвинение полностью обосновано и подтверждено.

Он отметил, что для восстановления социальной справедливости просит назначить Фаттахову наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить его права занимать врачебные должности на два с половиной года. Кроме того, он предложил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Адвокат потерпевших поддержал обвинителя. Он подчеркнул, что Фаттахов осознавал свою ответственность за выдачу справок на право управления автомобилем.

Он также выразил сомнение, что происшествие могло быть случайным, учитывая количество нарушений, выявленных в ходе расследования. Защитник добавил, что пострадавший в ДТП Андрей Чумаров является инвалидом, и по его мнению, этот человек явно имеет проблемы со здоровьем, что видно даже по его речи.

Адвокат Фаттахова, Дмитрий Усков, не успел выступить на заседании, но намерен сделать это на следующем процессе, пишет KazanFirst.