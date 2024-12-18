Когда в Казани пройдут последние сельхоз ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки Казани готовятся к финалу в этом году, который состоится в последнее воскресенье декабря — 29 числа.

Городской комитет по потребительскому рынку принял мудрое решение перенести ярмарку с привычной субботы на воскресенье, чтобы расширить доступность мероприятия для жителей и гостей столицы Татарстана. Несмотря на смену даты, часы работы останутся неизменными: торговые ряды откроются с раннего утра, в 6 часов, и будут рады посетителям до полудня.

Все желающие смогут насладиться покупками свежих продуктов от местных фермеров со скидкой 15% на 14 специально организованных торговых площадках, сообщает АиФ Казань.