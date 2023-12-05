Кинобригада Жоры Крыжовникова пересняла финал сериала «Слово пацана»

Трендовый сериал «Слова пацана» о казанских группировках 80-90-х годов продолжает набирать огромную популярность.

Финальная серия фильма «Слова пацаны» была повторно переснята в Ярославле.

Напомним, что ранее власти Казани были против реализации съемок фильма о группировках города 80-90х. Поэтому атмосферу тех времен позволили воссоздать в Ярославле.

Учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман сказал, что съемки идут и по сей день. На Суздальском шоссе была переснята восьмая серия.

Кроме того, авторы сериала добавили, что фильм по большей части был рассчитан на взрослое поколение, но им начала интересоваться и молодежь.