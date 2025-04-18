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KF: Ученик второго класса кошмарит школу в Татарстане

Автор публикации утверждает, что руководство шк...

pixabay

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В Нижнекамске история о поведении ученика второго класса школы №12 вызвала широкий резонанс в соцсетях. Анонимный пользователь опубликовал пост, в котором рассказал, что мальчик угрожал устроить расправу над другими учащимися и уже причинил вред одному из них, поранив школьника ножницами в область шеи.

Автор публикации утверждает, что руководство школы обещало усиливать контроль и проверять ребёнка на входе, однако спустя неделю он всё же принёс в учебное заведение нож, зажигалку и игрушечный пистолет с пульками. По словам очевидцев, он продолжал вести себя агрессивно и выкрикивал угрозы. Родители опасаются за безопасность своих детей, так как школьник продолжает посещать занятия, несмотря на жалобы.

Также сообщается, что ребёнок регулярно нарушает дисциплину, выражается нецензурно и мешает проведению уроков.

На пост отреагировали представители администрации Нижнекамска. Они подтвердили, что ребёнок действительно приносил в школу опасные предметы. После поступления информации вещи были изъяты, а сами родители ученика немедленно уведомлены о происшествии. Инспектор по делам несовершеннолетних также был подключён к делу.

По информации местных властей, с учеником работает школьный психолог, проводится оценка его эмоционального состояния. Школа усилила надзор за мальчиком, а собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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