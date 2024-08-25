Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Пилоты самолета, направлявшегося из Казани в Са...

flectone.ru

Подписаться в Telegram

Пилоты самолета, направлявшегося из Казани в Санкт-Петербург, стали жертвами лазерного воздействия. Инцидент имел место накануне в аэропорту Пулково около 23:00.

Под воздействие лазера попали пять воздушных судов. В первую очередь об этом сообщили экипажи авиакомпании "Россия", которые возвращались из Стамбула. Командир судна связался с диспетчерской службой и сообщил, что на протяжении 15 секунд наблюдал импульсы лазерного света, исходящие с территории площади Конституции и Московского шоссе в Петербурге. Несмотря на это, они продолжили заход на посадку, не объявив о чрезвычайной ситуации.

Аналогичные сообщения были получены также от четырех других авиаторов. В каждом случае лазерное освещение не повлияло на безопасность полетов, так как не создало помех. Тем не менее, все соответствующие органы были уведомлены о случившемся. В настоящее время устанавливается, кто именно устроил это "лазерное шоу".

Лазеры, использованные в данном случае, могут представлять серьезную угрозу безопасности полетов, особенно в моменты, когда воздушные судна находятся на критической стадии посадки. Пилоты, подвергшиеся такому воздействию, отмечают, что даже кратковременное ослепление может отвлечь внимание и создать риск для экипажа и пассажиров.

Специалисты подчеркивают, что подобные действия недопустимы и нарушают ряд законов о безопасности полетов. В связи с инцидентом, правоохранительные органы начали расследование, которое должно выявить виновных. Страховые компании и авиаперевозчики также готовы рассмотреть возможные последствия для безопасности пассажиров в будущем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

гет тотал купить

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

перевозка хрупких вещей в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

15 часов назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Казани

14 часов назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Казани
10 часов назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

В Казани в ночь накануне произошло ДТП с участи...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан снова отправил гуманитарную помощь в Курск
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
10 часов назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане задержали сотрудника ФСИН

Новости Казани

10 часов назад

В Казани произошел пожар в военном суде

Новости Казани

10 часов назад

Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
4 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
14 часов назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита