Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Пилоты самолета, направлявшегося из Казани в Санкт-Петербург, стали жертвами лазерного воздействия. Инцидент имел место накануне в аэропорту Пулково около 23:00.

Под воздействие лазера попали пять воздушных судов. В первую очередь об этом сообщили экипажи авиакомпании "Россия", которые возвращались из Стамбула. Командир судна связался с диспетчерской службой и сообщил, что на протяжении 15 секунд наблюдал импульсы лазерного света, исходящие с территории площади Конституции и Московского шоссе в Петербурге. Несмотря на это, они продолжили заход на посадку, не объявив о чрезвычайной ситуации.

Аналогичные сообщения были получены также от четырех других авиаторов. В каждом случае лазерное освещение не повлияло на безопасность полетов, так как не создало помех. Тем не менее, все соответствующие органы были уведомлены о случившемся. В настоящее время устанавливается, кто именно устроил это "лазерное шоу".

Лазеры, использованные в данном случае, могут представлять серьезную угрозу безопасности полетов, особенно в моменты, когда воздушные судна находятся на критической стадии посадки. Пилоты, подвергшиеся такому воздействию, отмечают, что даже кратковременное ослепление может отвлечь внимание и создать риск для экипажа и пассажиров.

Специалисты подчеркивают, что подобные действия недопустимы и нарушают ряд законов о безопасности полетов. В связи с инцидентом, правоохранительные органы начали расследование, которое должно выявить виновных. Страховые компании и авиаперевозчики также готовы рассмотреть возможные последствия для безопасности пассажиров в будущем.