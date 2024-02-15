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Казанский «Рубин» уверенно обыграл южнокорейский «Канвон»

Казанский «Рубин» уверенно обыграл южнокорейский «Канвон»

euro-football.ru

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Сегодня, 15 февраля, прошел товарищеский матч в ходе зимних учебно-тренировочных сборов между казанским футбольным клубом «Рубин» и командой из Южной Кореи «Канвон». Матч начался в 16:30 по московскому времени. «Рубин» одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Первый гол в игре был забит казанцами уже на 12-й минуте матча. Александр Ломовицкий, выступающий за «Рубин», отличился этим мячом. Второй гол в ворота «Канвона» забил албанский нападающий Мирлинд Даку.


Этот матч стал для «Рубина» седьмым на зимних сборах. Предыдущие игры команда выиграла у сербского «Напредака» (5:2) и болгарской «Славии» (3:1), но уступила болгарскому «Ботеву» (0:1), астраханскому «Волгарю» (0:2), болгарской «Арде» (1:2) и австрийскому «Санкт-Пёльтену» (1:2).

На данный момент после проведенных 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице с 28 очками.

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