Казанский Особняк обретет новую жизнь после реставрации

В Казани начнется восстановление Особняка, который сейчас занимает Республиканская офтальмологическая больница имени профессора Адамюка, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Это здание, возведенное в 1915 году, представляет собой оригинальную двухэтажную постройку с подвалом и мезонином, состоящую из трех секций. Оно выполнено в эклектичном стиле, сочетая черты неоготики и мавританской архитектуры, и является замечательным примером гражданской архитектуры начала XX века.

По словам представителей комитета, общий внешний вид здания останется прежним, несмотря на необходимость ремонта крыши, которая не соответствует историческому облику. В рамках реставрационных работ запланированы обновления фасадов, крыши, навесов и лестниц, а также устранение трещин в кладке, установка металлических отливов и замена окон.

Во время восстановления Особняка уделят особое внимание сохранению исторических деталей, что позволит сохранить аутентичность архитектурного стиля. Эксперты отметили, что использование современных материалов и технологий будет осуществляться с учетом рекомендаций по охране культурного наследия, что обеспечит долговечность реставрации.

Кроме того, планируются работы по благоустройству прилегающей территории. Создание уютной городской среды, сотрудничество с местными жителями и организациями станут важными аспектами данного проекта. Зелёные зоны, малые архитектурные формы и места для отдыха придадут современный вид окружающему пространству.

Ожидается, что завершение работ по восстановлению Особняка положительно скажется на культурной жизни Казани, предлагая новые возможности для проведения выставок и мероприятий. Таким образом, реставрация не только вернет историческое здание в городскую жизнь, но и станет значительным вкладом в сохранение культурного наследия региона.