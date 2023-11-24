Казанский блогер посетил шоу «Давай поженимся»

Блогер Марат «Клубника» после очередного отказа любимой выйти замуж, решил посетить шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале».

Марат совмещает карьеру блогера с предпринимательством. Летом он торгует клубникой, благодаря чему он и обрел популярность. Зимой он занимается продажей шали, яиц и колбасы.

Блогер отметил, что кроме уважения к родителям, вежливости и скромности, его будущая жена должен быть похож на вторую жену рэпера Тимати.

В результате шоу, блогер предпочел третью невесту Викторию. Она также из Казани, работает в бьюти сфере и увлекается спортом. Так же у нее есть дочь и собака, но Марата «Клубнику» это не смутило.