Казанский «Ак Барс» проведет ретроматч во Дворце спорта
Ак Барс
11 марта в Казани, во дворце спорта «Спорт сарае», состоится встреча между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Металлург». Мероприятие пройдет в стилистике 2000-х годов. Сообщает пресс-служба «Ак Барса».
Обе команды выступят в ретрокомплектах формы, отражающих дизайн того времени. «Ак Барс» выйдет на лед в белых свитерах, как это было принято в те годы. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кроме того, перед началом игры, в фойе состоится автограф-сессия с одним из легендарных бывших игроков «Ак Барса» - Александром Степановым.