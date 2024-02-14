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Казанский «Ак Барс» проведет ретроматч во Дворце спорта

Казанский «Ак Барс» проведет ретроматч во Дворце спорта

Ак Барс

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11 марта в Казани, во дворце спорта «Спорт сарае», состоится встреча между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Металлург». Мероприятие пройдет в стилистике 2000-х годов. Сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Обе команды выступят в ретрокомплектах формы, отражающих дизайн того времени. «Ак Барс» выйдет на лед в белых свитерах, как это было принято в те годы. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

По информации, в фойе дворца спорта будут представлены трофеи, завоеванные «Ак Барсом» в начале 2000-х годов. Также будет проведен аукцион с уникальными хоккейными лотами, созданный специально для этого мероприятия. Для болельщиков будет подготовлена атмосфера, характерная для начала 2000-х, с соответствующей музыкальной подборкой и одеждой ведущих.

Кроме того, перед началом игры, в фойе состоится автограф-сессия с одним из легендарных бывших игроков «Ак Барса» - Александром Степановым.

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