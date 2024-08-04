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Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию

Для первого этапа реконструкции казанского аэро...

most|Казань

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Для первого этапа реконструкции казанского аэропорта предусмотрено выделение средств в размере 7,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о планах по обновлению перрона в аэропорту Казани, что включает три фазы работ. Теперь стало известно, что финансирование для первой стадии составляет 7,7 миллиарда рублей.

Хотя подрядчик для выполнения этих работ еще не выбран, завершение начального этапа запланировано до 6 декабря 2024 года.

На первом этапе реконструкции казанского аэропорта предусмотрено не только обновление перрона, но и модернизация самой инфраструктуры, включая улучшение подходов к терминалам и создание новых зон ожидания для пассажиров. Это поможет значительно повысить комфортное времяпрепровождение путешественников и улучшить общее качество обслуживания.

Кроме того, планируется внедрение современных технологических решений, что позволит оптимизировать процессы регистрации, контроля безопасности и посадки на рейсы. Специалисты уверены, что эти изменения позитивно скажутся на пропускной способности аэропорта и помогут справиться с растущими объемами пассажиропотока в будущем.

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