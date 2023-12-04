Казанские районы украсят к Новому году до 15 декабря

В Казани до 15 декабря планируется украсить Вахитовский и Приволжский районы столицы республики. Данные приводит Альберт Салихов, глава районов.

Праздничные елки длинной 10 метров и более будут расположены в сквере «Авангард» и культурном центре «Чулпан»

Кроме того, в Казани в этом году впервые будет украшена улица Павлюхина. В особенности украсят проезжую часть от перекрестка улицы Назарбаева до наземного перехода.

В свою очередь, около сквера казанской филармонии уже установлена 16-метровая ель.