Казанская ученица отправляется за знаниями к Северному полюсу

Дарья Леонова, являющаяся воспитанницей казанского лицея №182, выступит в роли участника арктической экспедиции Росатома под названием «Ледокол знаний — 2024». Мероприятие состоится с 13 по 22 августа и стало возможным благодаря победе Дарьи в всероссийском конкурсе «Большая перемена».

В ходе десятидневного путешествия участникам будет предложена обширная образовательная программа, которая займет четыре дня до того, как атомный ледокол достигнет Северного полюса. Дарья поделилась своими переживаниями и радостью перед предстоящей поездкой, отметив, что возможность увидеть белых медведей летом и получить новые знания на самой крайней северной точке земли вызывает у неё огромный интерес.

Кроме того, Дарья, как победительница, получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей, который сможет потратить на дальнейшее обучение или развитие своего проекта.

Дарья Леонова также отметила, что ее участие в экспедиции — это не только личный успех, но и возможность представить свой лицей и весь Казань на международной арене. Она активно интересуется экологическими проблемами Арктики и надеется, что полученные знания помогут ей в реализации будущих проектов по охране окружающей среды.

Организаторы «Ледокола знаний — 2024» обещают насыщенную программу с лекциями, мастер-классами и практическими занятиями, направленными на изучение арктической экологии и культуры коренных народов. Участники также смогут задать вопросы ученым и исследователям, что станет для них уникальным опытом.