Казанец, который умеет управлять Ту-214, может возглавить ОАК
evening-kazan.ru
Руководство авиастроительного объединения, включающего казанский авиазавод, планирует отстранить от должности главу компании, Юрия Слюсаря, утверждает информационный канал «Авиаторщина», специализирующийся на авиационных инсайдах. Ожидается, что это произойдет в следующем месяце. Существуют предположения о назначении Слюсаря на пост губернатора Ростовской области.
На освободившуюся должность рассматривается кандидатура Константина Тимофеева, который был первым заместителем главы, а в январе был назначен директором АО «Туполев».
Слюсаря также видели в Казани, где он провел президенту РФ экскурсию по авиазаводу.
В своем докладе перед главой государства, Слюсарь упомянул о необходимости вложения 92 миллиард рублей для производства самолетов Ту-214. По его словам, производство достигло нового уровня, позволив восстановить технологии, которые ранее имелись «только у нас во времена СССР».