Казанец, который умеет управлять Ту-214, может возглавить ОАК

Руководство авиастроительного объединения, включающего казанский авиазавод, планирует отстранить от должности главу компании, Юрия Слюсаря, утверждает информационный канал «Авиаторщина», специализирующийся на авиационных инсайдах. Ожидается, что это произойдет в следующем месяце. Существуют предположения о назначении Слюсаря на пост губернатора Ростовской области.

На освободившуюся должность рассматривается кандидатура Константина Тимофеева, который был первым заместителем главы, а в январе был назначен директором АО «Туполев».





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Также стоит отметить, что Тимофеев обладает навыками пилота гражданской авиации, включая самолеты Ту-204/214, которые, кстати, производятся на казанском заводе, а такжеСуперджети другие типы воздушных судов.Слюсаря также видели в Казани, где он провел президенту РФ экскурсию по авиазаводу.

В своем докладе перед главой государства, Слюсарь упомянул о необходимости вложения 92 миллиард рублей для производства самолетов Ту-214. По его словам, производство достигло нового уровня, позволив восстановить технологии, которые ранее имелись «только у нас во времена СССР».