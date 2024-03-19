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· Артем Акчурин

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры

naidemdom.ru

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Жители Пестречинского района Татарстана обратились с видеообращением к Президенту России Владимиру Путину, выражая свою обеспокоенность отсутствием необходимой инфраструктуры на территории. Запись быстро распространилась по Telegram-каналам города, привлекая внимание общественности.

Жители подчеркнули, что отсутствие базовых условий становится ключевой проблемой для них. Их недовольство вызвано планами по строительству детского сада только на 340 мест, не соответствующих потребностям поселка, где нуждающихся в дошкольном образовании детей около 900.

Кроме того, граждан беспокоит несоответствие условий для инвалидов и открытие алкогольных магазинов вместо создания жизненно важных объектов инфраструктуры.

В их списке требований фигурируют запросы о создании условий для комфортной жизни и строительстве метро в районе.

В комментариях к записи в Telegram-канале «в Казани поймут» пользователи иронично отметили, что жители, купив недвижимость по доступным ценам, теперь стремятся к высоким стандартам условий. В то же время, подчеркивается, что покупая жилье в деревне, следует принимать в расчет особенности данной местности.

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