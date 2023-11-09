Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Казань приняла 25 современных троллейбусов МАЗ-303Т22 нового поколения. Презентация новых машин прошла в центре города и собрала высокопоставленных гостей, включая главу Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого и мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Троллейбусы заменят устаревшие машины 2007 года на маршрутах с большим пассажиропотоком.

Стоит отметить, что троллейбусы были произведены на «Минском автомобильном заводе» специально для столицы Татарстана. В них предусмотрено 34 сидячих места и общая вместимость в 90 человек.