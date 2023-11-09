Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

entermedia.io

Подписаться в Telegram

Казань приняла 25 современных троллейбусов МАЗ-303Т22 нового поколения. Презентация новых машин прошла в центре города и собрала высокопоставленных гостей, включая главу Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого и мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Троллейбусы заменят устаревшие машины 2007 года на маршрутах с большим пассажиропотоком.

Стоит отметить, что троллейбусы были произведены на «Минском автомобильном заводе» специально для столицы Татарстана. В них предусмотрено 34 сидячих места и общая вместимость в 90 человек.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Важное в РТ

47 минут назад

Более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг

сетка на вентиляцию от насекомых

Лонгриды

23 часа назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

шаржи на заказ в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Новости Татарстана

день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 11 человек, включая двух детей

Новости Татарстана

23 часа назад

Главный тренер «Рубина» рассказал о новых зимних трансферах

Новости Казани

день назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге
Лонгриды
23 часа назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

27 минут назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Казани

3 часа назад

На Казань идет сильный ливень с ветром до 18 метров в секунду

Новости Казани

3 часа назад

25 новых троллейбусов выйдут на городские маршруты в Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на ремонт мечети Марджани планируется направить 93 миллиона рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани для строительства школы изымут два участка на Меховщиков и Дулата Али

Новости Казани

9 часов назад

В метро Казани в 2024 году хотят ввести оплату по биометрии
Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года
Интересное в Казани
6 дней назад

Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года