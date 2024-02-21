Казань удержала третье место в рейтинге бронирований на длинные выходные

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Москва сместила Санкт-Петербург, лидера аналогичного рейтинга прошлого года, на второе место, а Казань сохранила свою позицию и снова стала третьей в топе популярных направлений для поездки на праздники.

Суммарно на тройку лидеров приходится четверть от всех бронирований туристического жилья с 23 по 25 февраля. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга – 8%, а в Казани сделано 3% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране.

Среди наиболее популярных (по количеству бронирований) направлений усилили свои позиции в рейтинге Тула - поднялась с 6 на 4 строчку, Екатеринбург - с 10 на 6. Калининград и Адлер, которые в прошлом году не входили в ТОП-10, заняли 8 и 9 позиции.

Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди десяти наиболее востребованных городов самым бюджетным оказался Смоленск – в среднем стоимость проживания здесь составила 4 000 рублей в сутки. На втором месте по выгодности размещения Санкт-Петербург – средний чек в городе составляет 4 400 рублей в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Нижний Новгород – там он составляет 4 500 рублей в сутки. В Казани в среднем цена бронирования на сутки составила 6200 рублей.