Казань стала обладателем премии международной премии Гуанчжоу

Казанский парк «Малое Чайковское» стал обладателем награды зрительских симпатий международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций и занял третье место. Данные приводит пресс-служба исполкома столицы РТ.

Отметим, что Казанский парк начали благоустраивать в 2021 году.

На форуме, который проходил в Гуанчжоу Казань представлял Евгений Лодвигов, вице-мэр Казани. Всего участников в области городских инноваций было 274 из 54 стран мира.

Казанский парк собрал более 500 тысяч голосов. Больше удалось набрать только проектам из китайских городов, население которых в несколько раз выше чем в Казани. Награждение призеров и победителей проводилось в торжественной обстановке. Мероприятие объединило руководителей и представителей более 70 городов.



Голосование проводилось в онлайн формате.