Казань прощается с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем

Казань сегодня прощается с советником министра внутренних дел республики Николаем Козарем, ему был 81 года. Похоронят его на Арском кладбище, пишет "РВ".

Проститься с Козарем пришел первый президент РТ Минтимер Шаймиев.

С 1977 по 1986 годы Николай Козарь трудился первым заместителем и председателем Госкомитета Татарской АССР по материально-техническому снабжению. На протяжении следующей пятилетки был управляющим делами Совета министров Татарской ССР. С 1991—1997 годы был управляющим делами президента РТ, а в 1997—1998 годы — начальником контрольного управления президента.