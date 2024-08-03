Казань лидирует по качеству обслуживания в отелях

89% туристов Казани довольны сервисом

Казань заняла первое место в рейтинге городов по качеству обслуживания туристов в отелях, согласно данным сервиса OneTwoTrip. 88,9% посетителей столицы Татарстана в этом году остались довольны сервисом местных гостиниц. Это свидетельствует о высоком уровне обслуживания в казанских отелях.

Калининград (78,9%) и Санкт-Петербург (63,7%) расположились на втором и третьем местах рейтинга соответственно. Замыкают топ-5 Нижний Новгород (55%) и Москва (48,8%). Сочи оказался на последнем месте рейтинга с показателем удовлетворенности 44,7%.

Несмотря на лидерство по качеству обслуживания, по числу бронирований отелей Казань уступила Санкт-Петербургу, Сочи и Москве. В августе 5,5% всех бронирований отелей пришлись на Казань.

Столица Татарстана также является популярным направлением для отдыха без моря, с средним пребыванием туристов в четыре ночи.