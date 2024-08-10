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Казань инвестирует 935 млн рублей в капитальный ремонт электрических сетей

На официальном портале государственных закупок ...

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На официальном портале государственных закупок была опубликована информация о том, что Казань выделит 935 миллионов рублей для капитального ремонта электрических сетей.

В рамках данного проекта предусмотрено обновление кабельных линий, повторная установка заземления, а также замена устаревших трансформаторов. Завершение всех работ планируется к 2029 году.

Капитальный ремонт электрических сетей в Казани является важным шагом к модернизации инфраструктуры города и повышению надежности энергоснабжения. Обновление кабельных линий позволит существенно снизить вероятность аварий и сбоев в электрических сетях, что является критически важным для потребителей и предприятий.

Повторная установка заземления обеспечит безопасность как для жилых и производственных объектов, так и для личного имущества граждан. Заземление играет ключевую роль в предотвращении электрических ударов и защитах от перенапряжений. Замена устаревших трансформаторов, которые зачастую не соответствуют современным стандартам, также способствует улучшению качества электроэнергии и увеличению ее пропускной способности.

Работы, запланированные на период до 2029 года, обещают создать дополнительные рабочие места в регионе и привлечь инвестиции в местную экономику. Такой масштабный проект станет основой для дальнейшего развития энергетической инфраструктуры Казани и повысит уровень жизни горожан, обеспечивая надежное и безопасное электричество.

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