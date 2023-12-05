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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Казань город с большими амбициями»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Казань город с большими амбициями»

Урбан Медиа

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал Казань городом с большими амбициями. Такое мнение он выразил на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который проходит в Казани с 5 по 7 декабря.

Он считает, что Казань полностью подтверждает свою репутацию города с большими амбициями именно на действиях, а не на словах.

Стоить отметить, что Сергей Кузнецов участвовал в создании Дворца водных видов спорта к Универсиаде, которая проходила в Казани летом 2013 года.

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