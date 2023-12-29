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Каток в парке «Черное озеро» заливают заново

Каток в парке «Черное озеро» заливают заново

kuda-kazan.ru

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Дирекция парков и скверов города Казань возобновила подготовку катка в парке «Черное озеро». О работах по заливке катка сообщает издание «Бизнес Online».

Начатая подготовка катка 9 декабря, должна была продлиться около двух недель. Однако к 29 декабря работа катка не была начата.

По объяснениям, которые поступили из дирекции в телеграм-канале, работы по заливке катка продолжались несколько недель, но погодные условия не позволили завершить процесс. Лед растаял, образовав глубокие лужи. Дата открытия катка будет оглашена позднее.

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