Каток в парке «Черное озеро» заливают заново

Дирекция парков и скверов города Казань возобновила подготовку катка в парке «Черное озеро». О работах по заливке катка сообщает издание «Бизнес Online».

Начатая подготовка катка 9 декабря, должна была продлиться около двух недель. Однако к 29 декабря работа катка не была начата.

По объяснениям, которые поступили из дирекции в телеграм-канале, работы по заливке катка продолжались несколько недель, но погодные условия не позволили завершить процесс. Лед растаял, образовав глубокие лужи. Дата открытия катка будет оглашена позднее.