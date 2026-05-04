Картофель и соль подорожали в Татарстане на 3%

На неделе с 20 по 27 апреля в Татарстане произошли изменения в ценах на продукты питания. Согласно данным Татарстанстата, картофель вырос в цене на 3,06% и составил 46,32 рубля за килограмм. Соль подорожала на 2,32% до 18,56 рубля за килограмм.

Кроме основных подорожаний, в республике увеличилась стоимость яблок на 1,62% до 135,81 рубля за килограмм и свинины на 1,84% до 351,18 рубля за килограмм.

Одновременно произошло снижение цен на отдельные товары. Сливочное масло подешевело на 2,72% и стоит 947 рублей за килограмм. Молоко снизилось в цене на 2,43% до 99,61 рубля за литр.

Цены на остальные продукты в регионе остались без изменений. По данным статистики, за последний год хлеб в Татарстане подорожал на 14,5%.