Новости Татарстана

Картофель и соль подорожали в Татарстане на 3%

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

На неделе с 20 по 27 апреля в Татарстане произошли изменения в ценах на продукты питания. Согласно данным Татарстанстата, картофель вырос в цене на 3,06% и составил 46,32 рубля за килограмм. Соль подорожала на 2,32% до 18,56 рубля за килограмм.

Кроме основных подорожаний, в республике увеличилась стоимость яблок на 1,62% до 135,81 рубля за килограмм и свинины на 1,84% до 351,18 рубля за килограмм.

Одновременно произошло снижение цен на отдельные товары. Сливочное масло подешевело на 2,72% и стоит 947 рублей за килограмм. Молоко снизилось в цене на 2,43% до 99,61 рубля за литр.

Цены на остальные продукты в регионе остались без изменений. По данным статистики, за последний год хлеб в Татарстане подорожал на 14,5%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

56 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

средство от плесени и грибка

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Готовимся к даче в Казани — растения, техника и полезные сервисы

требуется модель плюс-сайз в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

29 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие