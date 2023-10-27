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Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при
Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

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Камила Валиева настаивает на участии в четвертом этапе Гран-при России в Казани, несмотря на то, что она будет задействована в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройду в Швейцарии, заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Стоит отметить, что начало турнира 11 ноября, а разбирательства 9 и10 ноября.

Напомним, что ранее фигуристка сдавала допинг-пробу и тест был положительные. Всё случилось 25 декабря 2021 года во время чемпионата России.

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