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КАМАЗ влетел в ГАЗели и произошло возгорание

В Татарстане произошла трагическая авария, в ко...

ГАИ РТ

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В Татарстане произошла трагическая авария, в которой столкнулись мощный КАМАЗ и две ГАЗели. Инцидент случился 19 декабря на трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе, вызвав широкий резонанс среди местных жителей.

По информации, предоставленной пресс-службой ГАИ РТ, все началось с того, что водитель КАМАЗа не смог правильно оценить ситуацию на дороге и выбрал слишком высокую скорость. В результате его грузовик врезался в одну из ГАЗелей, которую буксировал другой автомобиль . Одна из ГАЗелей загорелась, а ее водитель погиб на месте.

На данный момент правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах этого жуткого происшествия, чтобы выяснить причины аварии и привлечь виновных к ответственности. Этот случай стал напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на трассе, сообщает НТР-24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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