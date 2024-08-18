КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

КАМАЗ предоставит первоклассникам по 5000 рублей ко Дню знаний, а их родителям — по 2000 рублей.

В Набережных Челнах ученикам первого класса, чьи родители трудятся на КАМАЗе, будет оказана финансовая поддержка эта помощь будет выплачиваться в рамках традиционной акции «Помоги собраться в школу». Полученные средства можно использовать по своему усмотрению — на покупку канцелярских принадлежностей, школьной или спортивной формы, обуви, рюкзаков.

В этом учебном году в первый класс ожидается поступление около 1200 детей от работников КАМАЗа. Кроме того, родителям первоклассников назначена однажды выплата в размере 2000 рублей.

Такое решение является проявлением социальной ответственности предприятия и поддержки семей своих работников. КАМАЗ не только делает акцент на важности образования, но и помогает родителям снизить финансовое бремя, связанное с началом учебного года. Выплаты становятся значимой поддержкой в подготовке детей к школе, особенно в условиях постоянно растущих цен на канцтовары и другую необходимую атрибутику.

Программа «Помоги собраться в школу» показывает, как крупные предприятия могут влиять на жизнь сообщества. Это не просто финансовая поддержка, но и вклад в развитие общества, ведь образование — это основа для формирования успешного будущего нового поколения. Подобные акции способствуют созданию достойных условий для обучения детей и оставляют положительный след в сердцах работников КАМАЗа.