КАМАЗ планирует увеличить выпуск грузовиков к 2024 году

Производство машин будет увеличено до 45 тысяч единиц ежегодно. К концу текущего года будет произведено более 42 тысяч грузовиков.





«Несмотря на сложности, предприятие КамАЗ уверенно продолжает укреплять свои позиции. У них крепкая команда, и я уверен, что у них будет успешный 2024 год», — подчеркнул мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.



Напомним, в прошлом году КамАЗ выпустил рекордное количество грузовиков - 39,8 тысячи единиц. Это на 200 единиц больше, чем в предыдущем году.