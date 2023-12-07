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· Артем Акчурин

КАМАЗ планирует увеличить выпуск грузовиков к 2024 году

КАМАЗ планирует увеличить выпуск грузовиков к 2024 году

комтранс.бел

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Производство машин будет увеличено до 45 тысяч единиц ежегодно. К концу текущего года будет произведено более 42 тысяч грузовиков.



«Несмотря на сложности, предприятие КамАЗ уверенно продолжает укреплять свои позиции. У них крепкая команда, и я уверен, что у них будет успешный 2024 год», — подчеркнул мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Напомним, в прошлом году КамАЗ выпустил рекордное количество грузовиков - 39,8 тысячи единиц. Это на 200 единиц больше, чем в предыдущем году.

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