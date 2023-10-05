Календарь начинается с месяца Мухаррам: в РТ определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

В Татарстане определили дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

Даты проведения мусульманских праздников в 2024 году были приняты Духовным управлением мусульман Татарстана. Календарь утвердили в совете улемов, о чем сообщает пресс-служба организации.

Определено, что в 2024 году священный месяц Рамадан начнется 11 марта. Ураза-байрам отметят в среду, 10 апреля, а Курбан-байрам - в воскресенье, 16 июня.

Напомним, что календарь по Хиджре насчитывает 12 месяцев - начинается он с месяца Мухаррам. Когда определяется дата начали и конца месяца, совет опирается на географические особенности местности и астрономические данные.

Напомним, что в Татарстане дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама - нерабочие, однако, если праздник выпадает на выходной, они не переносятся.