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Как защититься от мошеннических звонков в мессенджерах

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Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн могут блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах. Достаточно включить настройку — и нежелательные звонки по WhatsApp и Viber поступать не будут. При этом в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы.

Функционал доступен пользователям СберБанк Онлайн (с версии 14.18) на платформе Android. Чтобы им воспользоваться, нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку нежелательных звонков в мессенджерах.

Новая защитная опция позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации клиентов намного безопаснее.

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