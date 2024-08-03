Как выбрать идеальный арбуз?
Альбина Шафеева
Август начался и это самое лучшее время для спелых арбузов. Но как найти действительно хороший арбуз? Роспотребнадзор по РТ поделился полезными советами.
Одно из главных факторов - место продажи: они должны продаваться на отдельной площадке под навесом и лежать в паллетах. Кроме того, должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность арбузов.
И самое главное - избегайте разрезанных арбузов и не просите нарезать кусочки для того, чтобы попробовать, так как это может привести к бактериальному загрязнению
Следуя этим советам, вы сможете выбрать вкусный арбуз и наслаждаться летним лакомством без опасений.
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