Как выбрать идеальный арбуз?

Советы Роспотребнадзора Татарстана для выбора спелых арбузов

Август начался и это самое лучшее время для спелых арбузов. Но как найти действительно хороший арбуз? Роспотребнадзор по РТ поделился полезными советами.



Одно из главных факторов - место продажи: они должны продаваться на отдельной площадке под навесом и лежать в паллетах. Кроме того, должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность арбузов.





Необходимо обращать внимание на внешний вид арбуза: кожура должна быть цельной и блестящей. На арбузе должно быть светлое пятно желтого или оранжевого цвета, а плодоножка должна быть сухой. При постукивании зрелый арбуз должен вибрировать.И самое главное - избегайте разрезанных арбузов и не просите нарезать кусочки для того, чтобы попробовать, так как это может привести к бактериальному загрязнениюСледуя этим советам, вы сможете выбрать вкусный арбуз и наслаждаться летним лакомством без опасений.