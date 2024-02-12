Как получать пенсию с привилегиями

Все большее число пенсионеров предпочитают получать пенсии на банковские карты, потому что это просто, удобно и дает ряд привилегий.

Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.

Конечно, быстрее и проще все оформить в интернет-банке, ведь для этого даже не надо выходить из дома. Недавно этот сервис был обновлен и стал удобней и понятней. Банк передает заявление в ПФР, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачисления пенсии.

Как перевести пенсию в СберБанк

Заполните онлайн-заявление - в СберБанк Онлайн это займет около 10 минут Выберите счет для зачисления - СберКарту «Мир», счет или вклад с возможностью пополнения и снятия Подтвердите подачу заявления в ответном СМС с кодом на бесплатный номер 0919

Привилегии для пенсионеров в СберБанке: