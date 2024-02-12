Новости Татарстана
· Служба новостей

Как получать пенсию с привилегиями

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jycg2

Все большее число пенсионеров предпочитают получать пенсии на банковские карты, потому что это просто, удобно и дает ряд привилегий.

Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.

Конечно, быстрее и проще все оформить в интернет-банке, ведь для этого даже не надо выходить из дома. Недавно этот сервис был обновлен и стал удобней и понятней. Банк передает заявление в ПФР, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачисления пенсии.

Как перевести пенсию в СберБанк

  1. Заполните онлайн-заявление - в СберБанк Онлайн это займет около 10 минут
  2. Выберите счет для зачисления - СберКарту «Мир», счет или вклад с возможностью пополнения и снятия
  3. Подтвердите подачу заявления в ответном СМС с кодом на бесплатный номер 0919

Привилегии для пенсионеров в СберБанке:

  1. Бесплатная СберКарта с бонусной программой.
  2. Удобный интернет-банк.
  3. Платежи и переводы в мобильном приложении.
  4. От покупок начисляются бонусы «СберСпасибо», которые потом можно тратить у партнеров.
  5. Счет с максимальной доходностью.
  6. Кредитная СберКарта. Она выручит, когда срочно нужны деньги.
  7. Сниженная ставка по кредиту на любые цели.
  8. Если деньги нужны прямо сейчас, чтобы не просить в долг у близких, воспользуйтесь сервисом «Деньги до пенсии» для получателей пенсии в СберБанке.

Реклама. ПАО "Сбербанк" 

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

где в москве выводят тараканов безопасно для людей и животных

Новости Татарстана

20 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Интересное в Казани

3 дня назад

Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни

вакуумно роликовый массаж новосибирск в Новосибирске

Новости Татарстана

4 часа назад

В ТЦ Казани на улице Мавлютова закрыли магазин «Бахетле»

Новости Казани

день назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

22 часа назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

Новости Татарстана

день назад

В Казани был семейный турнир по шахматам
Лонгриды
7 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

6 минут назад

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

31 минуту назад

Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани

Новости Татарстана

36 минут назад

Как получать пенсию с привилегиями
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
12 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

46 минут назад

Мэр Казани призвал горожан выходить на уборку снега – УК не справляются

Новости Татарстана

час назад

Татарстанских чиновников снова атакуют мошенники

Новости Татарстана

5 часов назад

Участок для строительства дома дольщиков «Свея» прошел экспертизу
“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию
Интересное в Казани
4 дня назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию