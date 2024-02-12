Как получать пенсию с привилегиями
erid: LjN8Jycg2
Все большее число пенсионеров предпочитают получать пенсии на банковские карты, потому что это просто, удобно и дает ряд привилегий.
Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.
Конечно, быстрее и проще все оформить в интернет-банке, ведь для этого даже не надо выходить из дома. Недавно этот сервис был обновлен и стал удобней и понятней. Банк передает заявление в ПФР, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачисления пенсии.
Как перевести пенсию в СберБанк
- Заполните онлайн-заявление - в СберБанк Онлайн это займет около 10 минут
- Выберите счет для зачисления - СберКарту «Мир», счет или вклад с возможностью пополнения и снятия
- Подтвердите подачу заявления в ответном СМС с кодом на бесплатный номер 0919
Привилегии для пенсионеров в СберБанке:
- Бесплатная СберКарта с бонусной программой.
- Удобный интернет-банк.
- Платежи и переводы в мобильном приложении.
- От покупок начисляются бонусы «СберСпасибо», которые потом можно тратить у партнеров.
- Счет с максимальной доходностью.
- Кредитная СберКарта. Она выручит, когда срочно нужны деньги.
- Сниженная ставка по кредиту на любые цели.
- Если деньги нужны прямо сейчас, чтобы не просить в долг у близких, воспользуйтесь сервисом «Деньги до пенсии» для получателей пенсии в СберБанке.
Реклама. ПАО "Сбербанк"