Кабмин РТ внес изменения в состав коллегии Минобрнауки Татарстана

В состав коллегии министерства образования и науки РТ включили президента Академии наук репспублики Рифката Минниханова. Информация об этом была указана в соответствующем постановлении, доступном на официальном сайте правительства.





Помимо него, в коллегию также вошли ректор КФУ, председатель регионального отделения профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также заведующая комбинированным детским садом №101Согласно указанному документу, состав коллегии был изменен в результате исключения из него бывшего ректора КФУ, заведующей детским садом №414й, предыдущего председателя регионального отделения профсоюза работников образованияи экс-президента АН РТ