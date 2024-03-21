Кабмин РТ внес изменения в состав коллегии Минобрнауки Татарстана
В состав коллегии министерства образования и науки РТ включили президента Академии наук репспублики Рифката Минниханова. Информация об этом была указана в соответствующем постановлении, доступном на официальном сайте правительства.
Согласно указанному документу, состав коллегии был изменен в результате исключения из него бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, заведующей детским садом №414 Татьяны Пирской, предыдущего председателя регионального отделения профсоюза работников образования Юрия Прохорова и экс-президента АН РТ Мякзюма Салахова.
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