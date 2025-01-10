К концу 2027 года в Татарстане могут закрыться все скотомогильники

К концу 2027 года в РТ могут ликвидировать все скотомогильники, рассказал Алмаз Хисамутдинов, руководитель управления ветеринарии региона.

Он пояснил, что возведение новых биотермических ям запрещено с минувшего года, а существующие разрешено использовать только до 2030 года. За прошедший год в РТ было собрано 47 тыс. тонн биоотходов.

Для решения проблемы разработана 3-летняя программа, включающая строительство 42 холодильников для хранения отходов. Завершение сбора и полное закрытие скотомогильников запланировано на 2027 год.

Хисамутдинов отметил, что только 20% ферм в республике соответствуют современным стандартам защиты. Он подчеркнул, что доступ на территории фермерских хозяйств должен быть строго ограничен, сравнив их с заводами, где процесс производства молока требует особого контроля.