Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

К концу 2027 года в Татарстане могут закрыться все скотомогильники

Для решения проблемы разработана 3-летняя прогр...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

К концу 2027 года в РТ могут ликвидировать все скотомогильники, рассказал Алмаз Хисамутдинов, руководитель управления ветеринарии региона.

Он пояснил, что возведение новых биотермических ям запрещено с минувшего года, а существующие разрешено использовать только до 2030 года. За прошедший год в РТ было собрано 47 тыс. тонн биоотходов.

Для решения проблемы разработана 3-летняя программа, включающая строительство 42 холодильников для хранения отходов. Завершение сбора и полное закрытие скотомогильников запланировано на 2027 год.

Хисамутдинов отметил, что только 20% ферм в республике соответствуют современным стандартам защиты. Он подчеркнул, что доступ на территории фермерских хозяйств должен быть строго ограничен, сравнив их с заводами, где процесс производства молока требует особого контроля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно

Важное в РТ

16 часов назад

В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

уничтожение клещей в балашихе

Лонгриды

13 часов назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

день назад

Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

блондирование корней в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

18 часов назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Новости Казани

день назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане
Новости Казани
19 часов назад

Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Новости Татарстана

минуту назад

К концу 2027 года в Татарстане могут закрыться все скотомогильники

Новости России

18 часов назад

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах

Новости Казани

26 минут назад

Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани

Новости Татарстана

51 минуту назад

В 76 лет умер заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев
В Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый ...
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый снег

Новости Татарстана

14 часов назад

Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак

Новости Татарстана

18 часов назад

Жителям Татарстана раскрыли причины ежегодного роста тарифов на тепло

Новости Татарстана

19 часов назад

Бывший вице-мэра Набережных Челнов задержали после 4 лет розыска
Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отд...
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров