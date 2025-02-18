Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%

Глава района Евгений Варакин заявил, что перебои с водоснабжением особенно ощутимы летом и затрагивают 12 населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек. Износ системы водоснабжения достиг 95%.

По его мнению, решить проблему поможет строительство водозабора в селе Новые Моркваши. Существующие объекты, введенные в 1975 и 1982 годах, уже изношены на 70% и не справляются с нагрузкой.

Аналогичная ситуация наблюдается по всему району: 73 скважины и 65 водонапорных башен изношены на 60–95%. Для модернизации системы требуется заменить 16 башен, пробурить 11 скважин и обновить 176 км водопровода, что потребует не менее 1,1 млрд рублей без учета проектных работ.

Кроме того, очистные сооружения Верхнего Услона перегружены: при норме 350 кубометров в сутки фактическая нагрузка достигла 365. Это мешает реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство поселка «Дольче Вита» и города электронной коммерции. Чтобы обеспечить потребности района, необходимы новые очистные сооружения мощностью от 5 тыс. кубометров в сутки.

Также в районе остро стоит вопрос нехватки школ. Варакин подчеркнул, что необходимо построить новую школу на 1,2 тыс. мест, поскольку последняя была открыта еще в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба Раиса региона.