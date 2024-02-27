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· Артем Акчурин

Из Заинска на СВО отправили 2 автомобиля и 2 тыс. именных посылок

Из Заинска на СВО отправили 2 автомобиля и 2 тыс. именных посылок

Татар-информ

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В Заинском районе с начала специальной военной операции было отправлено 28 рейсов гуманитарного груза весом более 400 тонн. Грузы доставлялись бойцам, жителям ДНР и ЛНР, а также госпиталям силовых структур. Очередная поставка гуманитарной помощи была организована к Дню защитника Отечества под личным руководством главы района Разифа Каримова. Пишет «Татар-информ».

Жители района с самого начала операции сотрудничали и помогали. Поддерживая фронт помощи «Теплый Заинск», они участвовали в изготовлении необходимых товаров для фронта. Последняя отправка включала 2 автомобиля, более 2 тысяч индивидуальных посылок и свежие номера районных газет. Помощь в погрузке осуществляли студенты колледжа и члены ветеранской организации «Боевое братство».

Глава района пожелал здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой всем участникам операции. Планируется следующая партия гуманитарной помощи к Дню Победы.

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