Из-за взрыва газа в Осиново пострадали 4 человека

В одном из домов Осинова из-за взрыва газа были разрушены несколько квартир.

По данным МЧС от взрыва пострадали 4 человека. 1 из них – 63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть две женщины, одну из них достали из-под завалов, и мужчина, который находится в шоковом состоянии.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. А МЧС проводит поиски пострадавших во взорвавшемся доме. На месте трагедии работают три бригады скорой помощи.