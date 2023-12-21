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· Артем Акчурин

Из-за взрыва газа в Осиново пострадали 4 человека

Из-за взрыва газа в Осиново пострадали 4 человека

МЧС

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В одном из домов Осинова из-за взрыва газа были разрушены несколько квартир.

По данным МЧС от взрыва пострадали 4 человека. 1 из них – 63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть две женщины, одну из них достали из-под завалов, и мужчина, который находится в шоковом состоянии.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. А МЧС проводит поиски пострадавших во взорвавшемся доме. На месте трагедии работают три бригады скорой помощи.

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