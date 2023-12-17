Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

16-17 декабря в Нижнекамске и его окрестностях произошли четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека.

Глава Нижнекамского муниципального района, Рамиль Муллин, отметил, что каждое из этих происшествий было связано с нарушением правил дорожного движения со стороны водителей.

Кроме того, Муллин напомнил водителям о необходимости соблюдения правил вождения и внимательности на дорогах.

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