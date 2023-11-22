Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

В Набережных челнах водитель на бронированном КамАЗе «Торнадо» попал в ДТП. В возрасте 35 лет водитель при повороте не справился с управлением транспорта, так как его занесло из-за большого количества снега на дороге. После чего автомобиль, врезавшись в знак, перевернулся на бок. О данных сообщает ГИБДД редакции «БИЗНЕС Online».



«КАМАЗ-6560М» «Торнадо» — имеет бронированный корпус и экипаж транспорта становится полностью защищенным от артиллерийских боеприпасов основного назначения массой 8 кг в тротиловом эквиваленте и выдерживает попадание 30-миллиметровых боеприпасов.