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Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

отдел пропаганды ГИБДД г. Набережные Челны

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В Набережных челнах водитель на бронированном КамАЗе «Торнадо» попал в ДТП. В возрасте 35 лет водитель при повороте не справился с управлением транспорта, так как его занесло из-за большого количества снега на дороге. После чего автомобиль, врезавшись в знак, перевернулся на бок. О данных сообщает ГИБДД редакции «БИЗНЕС Online».


«КАМАЗ-6560М» «Торнадо» — имеет бронированный корпус и экипаж транспорта становится полностью защищенным от артиллерийских боеприпасов основного назначения массой 8 кг в тротиловом эквиваленте и выдерживает попадание 30-миллиметровых боеприпасов.

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