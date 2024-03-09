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Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

kazanreporter.ru

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На ледовой дороге Аракчино — Верхний Услон было зафиксировано увеличение количества воды. В результате чего переправу закрыли. Информация об этом была опубликована в телеграмм-канале администрации объекта.


Подтверждение об остановке работы переправы также появилось от ГУ МЧС России по Республике Татарстан. В текущем сезоне дорога начала свою работу лишь 11 января. Однако уже после первой недели ее работы необходимо было приостановить из-за сильного снегопада. По данным из телеграм-канала, в течение февраля переправа функционировала в обычном режиме.

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