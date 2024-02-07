Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

В результате массового ДТП в Казани на Кремлевской дамбе образовалась масштабная пробка. Причиной тому является столкновение двух легковых автомобилей и автобуса. По сообщению очевидцев, автомобильный поток почти полностью заблокирован.

Сообщается, что после столкновения автобуса, Toyota и Kia, было перекрыто несколько полос автотрассы и образовалась огромная пробка. На данный момент в Казани пробки достигли 8 баллов.

О пострадавших ничего неизвестно.