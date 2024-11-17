Из Татарстана около 160 призывников отправились на срочную службу

С октября в Татарстане началась осенняя призывная кампания. На данный момент республика уже отправила на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации около 1,4 тысячи призывников.

По информации военного комиссариата, 16 ноября состоялся очередной этап отправки молодых людей на их долг. Примерно 160 юношей из Татарстана отправились в Восточный военный округ, чтобы пополнить ряды войск. Ээшелон, в котором более 600 человек, стал вторым из трёх запланированных в рамках осеннего призыва.

Всего в Татарстане было сформировано три воинских эшелона. Два из них отправились в Восточный военный округ, а третий — в Южный.

В этот эшелон также вошли призывники из других регионов страны. Дорога до места назначения займёт около семи дней. За это время ребята смогут лучше узнать друг друга и подготовиться к предстоящим испытаниям военной службы.